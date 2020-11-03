الشرطة السويسرية تعلن اعتقال مواطنين اثنين على خلفية حادث فيينا الإرهابي

أعلنت شرطة مدينة فنترتور، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخصين في زيورخ على خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة فيينا النمساوية، مساء أمس الاثنين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة: "ألقت الشرطة القبض على شخصين سويسريين يبلغان من العمر 18 و24 عامًا"، وأعلن البيان أنه "جاري التحقق حاليا من علاقة المقبوض عليهما بالمجرم".

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم فيينا الذي وقع أمس في العاصمة النمساوية وأسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

ووفقا لما أوردته "رويترز"، أرفق التنظيم في بيانه، صورة رجل ملتح اسمه "أبو دغنة الألباني"، قال فيها إنه هاجم حشودا في وسط فيينا، يوم الاثنين، بمسدس وبندقية آلية قبل أن يٌقتل يد الشرطة النمساوية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير داخلية النمسا، كارل نيهامر: "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل، لم تشهد النمسا هجوما مثله منذ عقود". ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم "داعش".

وأدت سلسلة اعتداءات الليلة الماضية في العاصمة النمساوية فيينا لمقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح العديد بعد أن أقدم مسلح على فتح النار على المارة في ستة أماكن مختلفة قبل أن تقضي عليه الشرطة.