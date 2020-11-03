السودان يدين الهجمات الإرهابية في مدينة فيينا

دان السودان الهجمات الإرهابية التي وقعت في عدة أماكن وسط مدينة فيينا، مساء أمس الاثنين.

وأكدت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية السودانية أعربت في بيان صحفي عن كامل تضامن السودان مع النمسا، حكومة وشعبا، مقدمة التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية أن البلاد تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينة فيينا، مساء أمس الاثنين، وأسفرت عن مقتل 4 من الأبرياء وإصابة 14 آخرين.

وشهدت فيينا، أمس الاثنين، سلسلة عمليات إطلاق نار، شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة. فيما وصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وقتل المهاجم.

وتصاعدت التحذيرات في العديد من الدول الأوروبية حول إمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الهجمات التي شهدتها فرنسا، الأسبوع الماضي.