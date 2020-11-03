تسجيل
20:47 GMT03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العلم الإسرائيلي، تل-أبيب، إسرائيل، 30 أبريل 2020

    إعلام: قرار أمريكي مرتقب قد ينعش إيران ويقلق إسرائيل

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/51/1045355170_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_57d10444d44ee115b0720d082ba0c036.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011031047063897-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/

    حينما يصرح شخص بحجم نائب الرئيس الأمريكي السابق لباراك أوباما، بأنه ينوي إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإن مثل هذه الخطوة ستسمح بإعادة نشاط الاقتصاد الإيراني مرة أخرى. 

    المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    عضو كنيست إسرائيلي: ترامب خطر على العالم وبلادنا
    وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه التصريحات تصب في صالح النظام الإيراني، خاصة في حال فوز الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

    وتترقب إسرائيل، بقلق شديد، نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة وأنها تؤيد، بشكل كبير، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، لاسيما وأن الأخير قدم لإسرائيل الكثير، ما بين نقل الولايات المتحدة لسفارة بلادها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، أو التوصل لاتفاقات سياسية وعسكرية ضخمة، أو غيرها مما عضد من الأمن القومي الإسرائيلي. 

    وعلى النقيض من تفضيل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لترامب، فإن وزير دفاعه، بيني غانتس، يتمنى فوز غريمه، جو بايدن، بدعوى أنه من الأسهل عليه التواصل مع رجاله.

    وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن بايدن ليس مثل ترامب في تأييده المطلق لإسرائيل، وإنما صرح من قبل بأنه لا يؤيد كل كلمة يقولها رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما أنه يدين عملية بناء المستوطنات، وهو ما يدفع بنتنياهو تمنيه بقاء ترامب. 

    وأكدت القناة أن بايدن سبق أن زار تل أبيب قبل حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، والتقى وقتها بغولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، آنذاك، حينما كان سيناتورا شابا. 

    انظر أيضا:

    خبيران: سياسة واشنطن تجاه العالم العربي لن تتأثر كثيرا بفوز ترامب أو بايدن
    ظريف يكشف موقف إيران من الاتفاق النووي حال فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية
    جنيفر أنيستون: لهذه الأسباب... منحت صوتي لجو بايدن
    خبيرة تكشف مصير "جدار ترامب" في حال فوز بايدن
    الكلمات الدلالية:
    إيران, ترامب, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت النادل في مقهى شوكولادنيتسا في شارع كليمينتوفسكي في موسكو
    الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    إنفوجرافيك... الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الأمريكية
    الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك