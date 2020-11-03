هولندا.. علاج نفسي لمتهم أرسل تهديدات بالقتل لوريثة العرش

قضت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، على رجلٍ أرسل تهديدات بالقتل إلى ابنة ملك هولندا الكبرى، بالسجن ثلاثة أشهر وإخضاعه لعلاج نفسي.

وقالت محكمة مقاطعة أوفرايسل إن الرجل البالغ من العمر 32 عاماً، أرسل تهديدات عبر تطبيق "انستغرام"،إلى الأميرة أماليا وريثة العرش في المملكة الهولندية البالغة من العمر 16 عاما وإلى أحد أصدقائها، بحسب موقع "يورو نيوز".

وأوضح القاضي في المحكمة، فان فو، أن الرجل المدان أرسل تهديدات بالاغتصاب والقتل إلى الأميرة أماليا، كما أرسل تهديدات إلى صديق لها.

وبحسب بيان نشره القاضي فان فو على الإنترنت، فإن المحكمة خلصت إلى أن المدان قد تملّكه هوسٌ مرضي اتجاه العائلة الملكية وخاصة للأميرة أماليا.

وقالت المحكمة إن المدعى عليه ألقي القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية خارج القصر السابق للعائلة المالكة في عام 2017، وقال حينها إنه كان على موعد مع أماليا، التي تحمل لقب أميرة أورانيا.

هذا لم يتم الكشف عن هوية الرجل بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية.