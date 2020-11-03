استطلاع رأي: 48 % من الأمريكيين يثقون بالجهود المبذولة في مكافحة كورونا

أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "سي إن إن"، أن حوالي نصف الناخبين الأمريكيين تقريبًا يقيمون إيجابيا الجهود التي تبذلها البلاد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واشنطن - سبوتنيك. واعتمد الاستطلاع على بيانات لآراء الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع.

وذكر الاستطلاع أن 48 بالمئة من الناخبين يرون أن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد في مجال مكافحة الوباء بينما 51 بالمئة من المستطلعين لديهم رأي مخالف.

فضلا عن ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن 52 بالمئة من المواطنين يعتبرون أن احتواء فيروس كورونا أهم من التعافي الاقتصادي، بينما أعرب 42 بالمئة عن ثقتهم من أن الاقتصاد أكثر أهمية.

وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.