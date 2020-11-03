إغلاق أول مراكز اقتراع في الانتخابات الأمريكية

أغلفت أول مراكز اقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عند الساعة الثانية بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

واشنطن - سبوتنيك. وذكر المراسل أن أول مراكز اقتراع أنهت التصويت كانت في ولايتي إنديانا وكنتاكي.

وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع في سبع ولايات في وقت واحد، عند الساعة الـ3 بتوقيت موسكو، بما في ذلك فلوريدا وجورجيا، اللتان تلعبان دوراً جوهرياً في نتائج الانتخابات، كما سيتم إغلاق مراكز فرجينيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت والأقسام المتبقية في كنتاكي وإنديانا.

وفي الساعة الـ3:30 بتوقيت موسكو، سيتم إغلاق مراكز الاقتراع في أوهايو ونورث كارولينا ووست فرجينيا. وفي الـ4 بتوقيت موسكو، سيتم إغلاق مراكز الاقتراع في 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا في وقت واحد.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".