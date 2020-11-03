نتائج أولية... ترامب يتقدم على بايدن في 3 ولايات والأخير يتقدم في فلوريدا وفرجينيا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات إنديانا وكنتاكي ونيوهامبشير.

واشنطن - سبوتنيك. ووفقا النتائج الأولية حصل ترامب في إنديانا على نحو 30 ألف صوت مقابل 12 ألفًا لبايدن، وفي كينتاكي نحو 10 آلاف صوت مقابل 2.8 ألف لبايدن، بينما حصل ترامب بولاية نيوهامبشير التي بدأت للتو عملية الفرز 16 صوتًا مقابل 10 أصوات لبايدن .

في السياق ذاته، استعاد بايدن، تقدمه على ترامب، في ولاية فلوريدا بعد فرز 43 بالمئة من الأصوات، ليحصل على أصوات 29 صوتاً.

وبعد فرز 43 بالمئة من الأصوات، حصل بايدن على 50.2 بالمئة مقابل 49 بالمئة لترامب، وتشير معظم التوقعات إلى أن ترامب سيحتاج إلى الفوز بولاية فلوريدا لإعادة انتخابه.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تشير إلى تقدم بايدن بأغلبية أصوات ولاية فرجينيا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

في السياق ذاته، أغلفت أول مراكز اقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عند الساعة الثانية بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مؤكدا أن أول مراكز اقتراع أنهت التصويت كانت في ولايتي إنديانا وكنتاكي.

وسيتم إغلاق مراكز الاقتراع في سبع ولايات في وقت واحد، عند الساعة الـ3 بتوقيت موسكو، بما في ذلك فلوريدا وجورجيا، اللتان تلعبان دوراً جوهرياً في نتائج الانتخابات، كما سيتم إغلاق مراكز فرجينيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت والأقسام المتبقية في كنتاكي وإنديانا.