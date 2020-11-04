زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك يؤيدان عقد اجتماع برعاية الأمم المتحدة

اتفق زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك، في لقائهما الأول، في قبرص، أمس الثلاثاء، على دعم فكرة عقد اجتماع خماسي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل الانقسام القائم في الجزيرة منذ عقود.

وقالت رويترز إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وهو زعيم القبارصة اليونانيين، التقى زعيم القبارصة الأتراك المنتخب في الآونة الأخيرة إرسين تاتار، أمس الثلاثاء، في مجمع للأمم المتحدة في العاصمة نيقوسيا. وهذا هو اللقاء الأول بينهما منذ انتخاب تاتار رئيسا لشمال قبرص في أكتوبر تشرين الأول.

وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في الجزيرة في بيان إن تاتار وأناستاسيادس عبرا "عن عزمهما الرد ردا إيجابيا على التزام الأمين العام للأمم المتحدة ببحث إمكانية عقد اجتماع خماسي غير رسمي بمشاركة الأمم المتحدة في أجواء مواتية في مرحلة مناسبة".

وسيشمل مثل هذا الاجتماع ممثلين للطائفتين القبرصيتين إلى جانب اليونان وتركيا وبريطانيا باعتبارها القوى الضامنة للجزيرة، وكذلك الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "اليونان وقبرص الرومية تتحملان مسؤولية الوضع الحالي شرقي المتوسط لتجاهلهما تحذيراتنا ومقترحاتنا البناءة منذ 2003"، على حد تعبيره.