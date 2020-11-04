انتخابات الرئاسة الأمريكية... توقعات بفوز ترامب في 4 ولايات

توقعت وكالة "أسوشيتيد برس" فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المرشح الديموقراطي الرئاسي جو بايدن في ولايات وايومنغ وداكوتا الشمالية والجنوبية ولويزيانا.

واشنطن - سبوتنيك. في سياق متصل، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم ترامب على جو بايدن، بولاية مينيسوتا المحورية بالنسبة لنتائج الانتخابات.

ومن المقرر فرز معظم الأصوات في هذه الولاية التي تعطي 10 أصوات انتخابية ليلة الانتخابات.

وفي ولاية لويزيانا، أظهرت النتائج الأولية تقدم ترامب على جو بايدن بعد فرز 50 بالمئة من الأصوات، وأظهرت تلك النتائج الأولية حصول ترامب على 63.9 بالمئة من الأصوات، مقابل 34.5 بالمئة لبايدن.

وفي وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات إنديانا وكنتاكي ونيوهامبشير.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".