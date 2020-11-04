النتائج الأولية تظهر فوز بايدن بأصوات ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز جو بايدن بأصوات ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، وذلك بعد أن تقدم المرشح الديمقراطي، على منافسة الجمهوري دونالد ترامب بولاية نيوجيرسي بعد فرز أكثر من نصف أصوات المقترعين بها .

واشنطن - سبوتنيك. يذكر أنه بعد فرز 59 بالمئة من أصوات المقترعين، حصل بايدن على 61.1 بالمئة من أصوات المقترعين ، مقابل 37.4 للرئيس الحالي دونالد ترامب.

في سياق متصل، أظهرت التوقعات أن الرئيس دونالد ترامب ومنافسه بايدن تقاسما أولى الولايات في السباق إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء إذ فاز ترامب بولايتي كنتاكي وإنديانا وبايدن بولايتي فيرمونت وفرجينيا في نتائج متوقعة على نطاق واسع.

ومع بدء إغلاق صناديق الاقتراع في 10 ولايات في انتخابات أجريت وسط جائحة كورونا في الولايات المتحدة المنقسمة بشدة، توقع مركز إديسون للأبحاث فوز ترامب في ولاية إنديانا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن ترامب هو الفائز المتوقع في ولاية كنتاكي، بينما توقعت فوكس نيوز فوز بايدن بولايتي فيرمونت وفرجينيا.

ولا تزال ساحات المعارك الأكثر تنافسية التي قد تساعد في تحديد نتيجة السباق، بما في ذلك جورجيا وفلوريدا، دون نتيجة واضحة مع بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أجزاء من الولايتين.