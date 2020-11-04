رئيس وزراء إثيوبيا: تم تجاوز آخر نقطة من الخط الأحمر

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حكومة إقليم تيغراي بمهاجمة القوات الاتحادية المتمركزة هناك، وقال إن القوات ستستخدم القوة لتأمين البلاد.

وأضاف آبي أحمد في بيان على تويتر، نشره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "لقد تم تجاوز آخر نقطة من الخط الأحمر"، حسبما نقلت رويترز.

ሕወሐት በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት አድርሷል።ሰሜን ዕዝንም ለመዝረፍ ሙከራ አድርጓል። ይህ ሠራዊት ከሃያ ዓመታት በላይ የትግራይን ሕዝብ ሲጠብቅ የቆየ ሠራዊት ነው።በቦታው የሚገኘውም የትግራይን ሕዝብ ከጥቃት ለመከላከል ነው። pic.twitter.com/UUjMlIWsjN — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 3, 2020

في سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن عميق حزنها إزاء الهجوم الذي وقع الأحد غربي إثيوبيا وتسبب في سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء إلى جانب إحراق العديد من المنازل.

وقالت السفارة الأمريكية في إثيوبيا في بيان عبر "فيسبوك": "نشعر بالصدمة والحزن العميق بسبب القتل الوحشي لعشرات الأبرياء، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال، في الأول من نوفمبر في منطقة ووليغا الغربية في أوروميا".

وأبدت السفارة انزعاجها الشديد مما قالت إنها مؤشرات تشير إلى أن العديد من الضحايا قد استُهدفوا بسبب عرقهم، وحثت الحكومة الإثيوبية على إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في هذا الهجوم المروع.

كما طالبت بتقديم الجناة إلى العدالة وفقا لسيادة القانون واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على الفور لحماية المدنيين في هذه المناطق وأجزاء أخرى من البلاد.