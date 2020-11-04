رئيس دولة أوروبية ينضم إلى ركب الرؤساء المعزولين بسبب الإصابة بفيروس كورونا

أعلن المكتب الرئاسي فى أيسلندا أن الرئيس ​الأيسلندي​ دخل العزل الذاتي، اليوم الأربعاء، وسيبقى حتى الإثنين المقبل بعد أن ثبتت إصابة موظف في مكتبه ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن المصادر الحكومية في البلاد أن الرئيس الأيسلندي، ​جودني يوهانسون، ​حجر نفسه بعدما أصيب أحد مساعديه في المكتب الرئاسي بفيروس كورونا المستجد.

هذا وتمكنت أيسلندا من وقف انتشار فيروس كورونا المستجد بالكامل تقريباً داخل البلاد في وقت سابق، لكن الإصابات الجديدة بدأت في الارتفاع مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​ فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض فيروس كورونا، الذي ظهر في ​الصين​ أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشي العدوى القاتلة.