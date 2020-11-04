وكالة: ترامب يفوز بولايتي تكساس وأوهايو حاصدا 58 صوتا إضافيا في المجمع الانتخابي

أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فوز المرشح الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، في ولايتي تكساس "38 صوتًا بالمجمع الانتخابي"، وأوهايو "18 صوتًا".

ذكرت توقعات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فوز ترامب بولايتي تكساس وأوهايو "المتأرجحتين" في وقت سابق.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن منافس ترامب الديمقراطي، جو بايدن، فاز في ولاية أريزونا ليحصد 11 صوتًا إضافيًا في المجمع الانتخابي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".