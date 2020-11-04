مركز إديسون: ترامب الفائز في ولايات ميشيغان وبنسيلفانيا وويسكونسن

أعلن مركز إديسون، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب هو الفائز في كل من ولايات ميشيغان وبنسيلفانيا وويسكونسن، حسب النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقد تم فرز 65 في المئة من الأصوات حتى الآن في ولاية ويسكونسن حيث يتصدر ترامب بنسبة 51.4 في المئة مقابل 46.9% للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتم حساب 51 في المئة من الأصوات في ولاية ميشيغان حتى الآن، حيث حصل ترامب على 54.3٪ وبايدن على 43.9٪ من الأصوات.

وبعد فرز نسبة 54 في المئة في ولاية بنسيلفانيا، حصل ترامب على 56.6٪ وبايدن على 42.1٪ من الأصوات.

وذكرت "أسوشيتيد برس"، أن بايدن يفوز في مينيسوتا وهاواي بمجموع 14 صوتًا بالمجمع الانتخابي عن الولايتين بينما من المتوقع أن يفوز ترامب في مونتانا (3 أصوات في المجمع الانتخابي) وفي ولاية فلوريدا (29 صوتا في المجمع الانتخابي) وولاية آيوا (6 أصوات).

كما أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فوز ترامب، في ولايتي تكساس "38 صوتًا بالمجمع الانتخابي"، وأوهايو "18 صوتًا".

ونقلت "سي إن إن"، أن مجموع الأصوات التي حصل عليها بايدن في المجمع الانتخابي بلغت 215 صوتا مقابل 136 لترامب.