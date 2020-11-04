استقالة وزير داخلية تشيلي بسبب وحشية الشرطة

أفادت وسائل إعلام محلية في ​تشيلي​، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية، فيكتور بيريز، قدم استقالته من منصبه بعد ثلاثة أشهر فقط من تسلمه منصبه.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر داخلية تشيلية أن استقالة بيريز جاءت وسط تحركات في البرلمان للإطاحة به، مع تصويت ​مجلس النواب​ لصالح توجيه اللوم إليه ومحاكمته في وقت سابق.

ووواجه الوزير انتقادا بسبب تعامله مع ​إضراب​ لسائقي ​الشاحنات​ ووحشية ​الشرطة​ المزعومة مع ​احتجاجات​ انطلقت مؤخرا.

وقال بيريز إن الإجراءات المتخذة ضده تهدف إلى خلق عقبات أمام ​الحكومة​ وإن استقالته تأتي لمنع مثل هذه الأضرار.

وتحولت بعض الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، حيث أصيب المئات من المواطنين وأفراد الشرطة.

كما قام بعض المحتجين بإحراق الكنائس ونهب المتاجر ونشر حواجز بدافع السرقة.