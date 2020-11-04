بايدن يكشف موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن إن نتائج الانتخابات قد لا تكون معروفة حتى صباح الأربعاء أو في وقت لاحق، لكنه متفائل بالنتائج.

قال بايدن في بيان، اليوم الأربعاء، إنه واثق أن الحملة فازت في أريزونا ويشعر بالرضا تجاه ويسكونسن وميشيغان وبنسيلفانيا.

وأضاف المرشح، لن تنتهي الانتخابات حتى يتم فرز كل صوت ونشعر بأننا في وضع جيد.

ونقلت "سي إن إن"، أن مجموع الأصوات التي حصل عليها بايدن في المجمع الانتخابي بلغت 215 صوتا مقابل 136 لترامب.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، بايدن يملك 205 من أصوات الناخبين وترامب 171 صوتا، وعلى المرشح الحصول على 270 صوتا للفوز بالرئاسة.