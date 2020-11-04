وكالة أمريكية: الديمقراطيون يتجهون للاحتفاظ بسيطرتهم على الكونغرس

أفادت وسائل إعلام أمريكية في تقاريرها، اليوم الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي يتجه للاحتفاظ بسيطرته على الكونغرس الأمريكي.

ذكرت وكالة "​بلومبرغ​" أن الحزب الديمقراطي يتجه للاحتفاظ بسيطرته على ​مجلس النواب الأمريكي​.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن الحزب الديمقراطي يفوز بـ 170 مقعدا مقابل 160 مقعدا للحزب الجمهوري.

وأشارت الوكالة أن هناك نحو 105 مقاعد ما زالت غير محسومة لأي طرف وسيتم معرفة نتائجها في الساعات القادمة.

وقالت الوكالة في تقريرها "سيحتفظ الديمقراطيين بعدد كاف من المقاعد للإبقاء على الأغلبية التي فازوا بها في ​انتخابات​ التجديد النصفي لعام 2018".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".