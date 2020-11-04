وزير العدل الدنماركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير العدل الدنماركي نيك هيكيروب، في بيان اليوم الأربعاء، أن نتيجة الاختبار أثبتت إصابته بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف الوزير الدنماركي في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "للأسف، تم إخباري للتو بأن نتيجة فحوصات "كوفيد-19" جاءت إيجابية".

وتابع "بالتالي سأبقى في منزلي في عزلة في الفترة القادمة".

وواصل قائلا: "إصابتي بكورونا بالتأكيد تؤثر على العديد من زملائي الذين يعملون الآن من المنزل، وبالطبع هذا يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لي ولعائلتي، لكنه وضع أشاركه مع العديد من الدنماركيين الآخرين".

وأوضح "أعاني من أعراض السعال والحمى، لكنني أشعر أنني بحالة صحية ومعنوية جيدة".

وأكد أنه سيتم إخطار كل من تعامل معه عن قرب في الفترة الأخيرة، لوقف سلسلة العدوى المحتملة في أقرب وقت ممكن".

وكان البرلمان الدنماركي قد أرجأ أمس الثلاثاء، جلسة استجواب رئيسة الوزراء وعدة عمليات تصويت أخرى، في ظل مخاوف من احتمال إصابة عدد من الوزراء والنواب بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن في خطاب للبرلمان إن التأجيل يعد إجراء احترازيا ضروريا، مشيرة إلى عدة نواب التقوا الأسبوع الماضي بوزير العدل، الذي ينتظر صدور نتائج فحص الكورونا الخاص به.

وكان وزير العدل نيك هيكروب قد قال الاثنين الماضي، إنه يعانى من أعراض فيروس كورونا. والتقت فريدريكسن أيضا بهيكروب، ولكن لم يعرف ما إذا كانت تعتزم الخضوع للفحص أم لا.

وقال 5 وزراء، بينهم وزير البيئة ووزير التعليم العاليم والعلوم، إنهم سوف يخضعون للعزل الذاتي.