ترامب: سنفوز بها... بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مستجدات الانتخابات الأمريكية لرئاسة الولايات المتحدة "سنفوز بها... بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".

وأضاف ترامب "هناك محاولة لتزوير الانتخابات إذ بعد الانتصارات الكبيرة فجأة تباطأ إعلان نتائج الانتخابات ".

وقال ترامب متحدثا في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، "كنا نستعد لاحتفال كبير وكنا نفوز في كل مكان وفجأة تم تأجيله". وأضاف الزعيم الأمريكي "نتائج اليوم كانت استثنائية".

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي التي تقام بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية تقاربا في عدد المقاعد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وذلك بحسم كل حزب حتى الآن لـ46 مقعدا في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا.

وتتأرجح إحصائيات القنوات الأمريكية حيث تشير قنوات "أن بي سي" و"سي بي أس" و"أي بي سي" لتقدم ترامب، بينما "سي ان ان" و"فوكس" تشيران لتقدم بايدن بشكل عام في مجموع أصوات المجمع الانتخابي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".