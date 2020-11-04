روحاني يوجه رسالة إلى رئيس أمريكا الجديد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لا تهتم بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن إيران لا يهما الشخص أو الحزب الذي سيفوز في الانتخابات الأمريكية، وقال "بالنسبة لطهران سياسات الإدارة الأمريكية القادمة هي المهمة وليس من يفوز في الانتخابات الأمريكية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع: "نريد أن تعود أمريكا إلى الالتزام بالقانون والمعاهدات الدولية متعددة الأطراف وأن تعود إلى احترام الشعب الإيراني".

وأضاف: "نريد الاحترام بدلا من العقوبات. إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات على بلادنا واحترمتها، فسيكون وضعنا مختلفا.. إذا وضع التهديد جانباً وقام الاحترام مكانه، فإن الوضع مختلف".

وشدد على أن الوضع "يختلف إذا سع أمريكا إلى الوفاء بالالتزامات بدلاً من خرق العهود والقانون.. المبادئ والأساليب والسياسات مهمة بالنسبة لنا".