ترامب: سنواجه التزوير باستخدام القوانين عبر التقدم إلى المحكمة العليا الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك الكثير من عمليات التزوير الانتخابي في البلاد وأنه مستعد لمكافحتها ومواجهتها بالقوانين.

جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض قال فيه: "هذه خدعة كبيرة في بلدنا ونريد أن يتم استخدام القوانين بشكل صحيح لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية".

وأضاف ترامب قائلا: "نريد أن ينتهي التصويت بأكمله ولا نريد أن يجد الديمقراطيون أوراق اقتراع جديدة ليضيفوها لصالحهم".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.