"ستهز جسد العدو"... الحرس الثوري الإيراني يعلن عن منظومة صاروخية جديدة

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، تمت إزاحة الستار عن منظومة آلية وذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى لقوات الجو الفضاء التابعة لحرس الثورة".

وقال اللواء حسين سلامي، في كلمة له، إن "تحليق صواريخنا سيهز جسد العدو، وقوتها ستدفع العدو على التراجع"، مضيفا: "هذه الدعامة القوية هي خيمة الردع والدفاع المطمئن عن نظامنا وقوة هائلة تُظهر إرادة النظام السياسية للعدو وتُفرض عليه إذا لزم الأمر".

وكان سلاح الجو الإيراني قد أعلن أن قاذفاته تمكنت من تدمير أهداف افتراضية للأعداء في مناورة "فدائيو الولاية". وقال العميد طيار فرهاد كودرزي، المتحدث باسم مناورات "فدائيو الولاية" في نسختها التاسعة، إنه في "اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات شاركت قاذفات ومقاتلات من طراز "إف 4" بتدمير الأهداف الافتراضية للأعداء".

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية، أنها مستعدة لمواجهة أي تهديد والتصدي له، مشددة على أنها ملتزمة بتلبية أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، العميد قرائي آشتياني، إن "هذه المناورات (فدائيو الولاية الجوية) هي بالإساس تعني تبلور الاقتدار الوطني، وكما شاهدتم فقد تدرب طيارو القوة الجوية للجيش في هذه المناورات جيدا على الأساليب المدمجة، وأثبتوا أن القوة الجوية قادرة على الاستفادة من طائراتها ومسيراتها بشكل مدمج في مختلف المناورات.