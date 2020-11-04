مايك بنس: ترامب في طريقه للفوز بمدة رئاسية جديدة... فيديو

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الرئيس دونالد ترامب في طريقه لتحقيق فوز في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنهم سيجعلون أمريكا عظيمة مرة أخرى.

كما أعرب بنس خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن شكره لأكثر من 60 مليون مواطن أمريكي قاموا بالفعل بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لفترة ولاية مدتها 4 سنوات أخرى لصالح الرئيس دونالد ترامب.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات.

ويمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمى بـ"المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.

وتتأرجح إحصائيات القنوات الأمريكية حيث تشير قنوات "أن بي سي" و"سي بي أس" و"أي بي سي" لتقدم ترامب، بينما "سي ان ان" و"فوكس" تشيران لتقدم بايدن بشكل عام في مجموع أصوات المجمع الانتخابي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.