أول رد رسمي على تصريحات ترامب بشأن وجود احتيال في انتخابات الرئاسة

وصف حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي توم وولف، حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود احتيال في انتخابات الرئاسة بأنه "هجوم له دوافع حزبية".

وقال وولف، في تغريدة له، "دعونا نكون واضحين: هذا هجوم له دوافع حزبية على انتخابات بنسلفانيا وأصواتنا والديمقراطية"، مؤكدا أن ولايته تعمل جاهدة لفرز أكثر من مليون صوت عبر البريد.

وأضاف، "تعمل مقاطعاتنا دون كلل لفرز الأصوات بأقصى سرعة ودقة ممكنة. الانتخابات في بنسلفانيا ستكون نزيهة وسوف نحصي كل صوت".

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.



I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that’s what we’re going to do. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي، في البيت الأبيض، أن هناك الكثير من عمليات التزوير الانتخابي في البلاد وأنه مستعد لمكافحتها ومواجهتها بالقوانين. وقال: "هذه خدعة كبيرة في بلدنا ونريد أن يتم استخدام القوانين بشكل صحيح لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية".

وأضاف ترامب قائلا: "نريد أن ينتهي التصويت بأكمله ولا نريد أن يجد الديمقراطيون أوراق اقتراع جديدة ليضيفوها لصالحهم".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.