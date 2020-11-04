مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين بانفجار شمال شرقي أفغانستان

موسكو - سبوتنيك. أفادت قناة "1 تي في نيوز"، نقلاً عن مصادر، بوقوع انفجار صباح اليوم الأربعاء في محافظة خان آباد أثناء جمع الخردة المعدنية في مبنى فارغ.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية، بمقتل ستة وإصابة 14 بانفجار في قندوز الأفغانية.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.