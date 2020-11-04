ديمقراطية من أصل لبناني تخسر مقعدها في الكونغرس لصالح مرشحة جمهورية

خسرت النائبة الديمقراطية من أصل لبناني، دونا شلالا، والتي شغلت منصب وزيرة الصحة في فترة حكم الرئيس بيل كلينتون، مقعدها في فلوريدا بفارق ضئيل أمام المرشحة الجمهورية ماريا إلفيرا سالازار.

وستمثل سالازار، وهي صحفية تلفزيونية سابقة من أصل كوبي، المنطقة السابعة والعشرين للكونغرس في فلوريدا، والتي تشمل ميامي والمجتمعات المحيطة في مقاطعة ميامي داد.

VOTE 2020 - Maria Elvira Salazar defeats incumbent Donna Shalala in race for Miami-Dade District 27 congressional seat https://t.co/JrWreg9pBX pic.twitter.com/Wc358ov9Km — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) November 4, 2020

وتشتهر شلالا بعلاقاتها الوثيقة مع بيل وهيلاري كلينتون، حيث شغلت منصب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية في عهد الرئيس كلينتون من 1993 إلى 2001، ثم أصبحت فيما بعد رئيسة مؤسسة كلينتون.

كما كانت أول لبنانية أمريكية تشغل منصبًا وزاريًا في البيت الأبيض، بالإضافة إلى أنها شغلت سابقًا منصب رئيس جامعة ميامي.

وقالت شلالا، سابقا، إنها ستعمل مع الكونغرس ووزارة الخارجية للتأكد من أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية للبنان بعد انفجار ميناء بيروت.

I am saddened by the horrible tragedy that took place in Beirut earlier today. I care deeply about the land of my grandparents. My hope and my prayer are that the people of Lebanon will come together to help their brothers and sisters recover from this terrible tragedy. — Rep. Donna E. Shalala (@RepShalala) August 4, 2020

وفاز مرشحو الحزب الجمهوري بـ16 مقعدا من أصل 27 في سباق انتخابات الكونغرس في فلوريدا، وفقًا لبيانات أسوشيتد برس.

وحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 51.3 في المئة من الأصوات مقارنة بنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي حصل على نسبة 47.8 في المئة، في انتخابات الرئاسة في الولاية.