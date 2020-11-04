اندلاع حريق ضخم في مجمع للبتروكيماويات بإيران... فيديو

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مسؤولين في المجمع قولهم إن "حريقا اندلع في جزء من وحدة (إلفين) في مجمع إيلام للبتروكيماويات، وإن رجال منظمة الإطفاء يحاولون احتواء الحريق".
آتش سوزی در پتروشیمی #ایلام pic.twitter.com/7lz8T9ZpWB
— بیتا (@BtaIrani) November 4, 2020
وأشارت الوكالة إلى أنه لا توجد معلومات عن الأضرار المحتملة للحريق حتى الآن.
🔴#فوری اتشسوزی در پتروشیمی ایلام.
امروز ۱۴ آبان ۹۹#ایلام pic.twitter.com/EVl1mX0Q8m
— Mehrzad (@Ms79744326) November 4, 2020
وشهدت إيران أخيراً سلسلة تفجيرات هزت مواقع عدة، أبرزها موقع نطنز النووي، الذي يقع على بعد 250 كم جنوب العاصمة طهران، وهو أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.
وكان قد اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي إيران، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يتمكن رجال الطوارئ من السيطرة على الموقف، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.
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