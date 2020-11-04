أول مسؤول حكومي أوروبي يهنئ ترامب بالفوز بالانتخابات

علق رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانزا، على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى نتيجة "موفقة وجيدة" للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وقال رئيس الحكومة السلوفينية في تغريدة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الواضح تماما أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".

وأضاف يانزا السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لترامب قبل الانتخابات "تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة".

يذكر أن زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي من أصول سلوفينية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".