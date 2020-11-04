13 معلومة عن المجمع الانتخابي... كيف يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

أدلى الأمريكيون بأصواتهم، أمس الثلاثاء، لاختيار الرئيس المقبل، في انتخابات رئاسية تشهد منافسة حامية بين الرئيس الحالي، دونالد ترامب، وجو بايدن الذي يسعى لإزاحته.

ويتم اختيار الفائز في تلك الانتخابات عن طريق أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، الذي يتكون من 538 عضوا، من يحصل على 270 منها على الأقل يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يلي 13 معلومة عن المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرته "بي بي سي":

1- يتم تمثيل كل الولايات الأمريكية الخمسين بأعضاء داخل المجمع الانتخابي.

2- يتناسب عدد أعضاء المجمع الانتخابي مع عدد سكان كل ولاية ويبلغ العدد الإجمالي للأعضاء 538 عضوا.

3- يحدد هؤلاء من يكون الرئيس ويمثل كل منهم صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

4- يتم احتساب كل أصوات ممثلي الولاية في المجمع الانتخابي لمن يحصل على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين العاديين.

5- ويمكن توضيح ذلك بأنه إذ فاز مرشح ديمقراطي بأكثر من 50 في المئة من الأصوات في ولاية تكسكاس، فإنه يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي في تلك الولاية وعددهم 38 صوتا.

6- في ولايتي (مين ونبراسكا) فقط يتم تقسيم أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

فمثلا إذا كانت الولاية ممثلة بـ 10 أعضاء في المجمع الانتخابي وحصل أحد المرشحين على 70 في المئة من أصوات الناخبين العاديين، فإن يحصل على 7 أصوات فقط في المجمع الانتخابي.

7- يركز المرشحون الرئاسيون على الولايات المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين، لأن الفوز في أي منها يمثل خطوة كبرى تقربه إلى البيت الأبيض.

8- تمتلك ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من أعضاء المجمع الانتخابي وعددهم 55 عضوا وهو ما يعني أن الفوز بها يمكن أن يحسم المنافسة على منصب الرئيس، لأن من يحصل على أكثر من 50 في المئة من أصواتها يضمن 55 صوتا في المجمع الانتخابي.

9- توجد ولايات ذات كثافة سكانية منخفضة ولا يمثلها سوى 3 أعضاء في المجمع الانتخابي ومنها ولايات "وايومينغ وألاسكا ونورث داكوتا إضافة إلى العاصمة واشنطن".

10- من يحصل على 270 صوتا في المجمع الانتخابي يصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حتى إذا كان عدد أصوات الناخبين العاديين التي حصل عليها أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها منافسه.

11- تم وضع نظام المجمع الانتخابي في الدستور الأمريكي عام 1787، لأنه كان من المستحيل عمليا إجراء تصويت شعبي لانتخاب الرئيس بسبب مساحة البلاد الهائلة وصعوبة الاتصال.

12- يمكن لعضو المجمع الانتخابي أن يصوت لمرشح رئاسي غير الذي فاز بأغلبية أصوات الولاية لكنه يوصف في هذه الحالة بـ "الخائن".

13- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية تصبح عملية اختيار الرئيس مسؤولية مجلس النواب، لكن ذلك لم يحدث إلا مرة واحدة عام 1824.