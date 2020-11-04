سكان بورتوريكو يصوتون مرة أخرى لجعل الجزيرة الولاية الـ51 في الولايات المتحدة

ذكرت شبكة إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف سكان بورتوريكو صوتوا مرة أخرى لصالح جعل الجزيرة الولاية الأمريكية رقم 51 في الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "ABC News" الأمريكية أن أكثرية سكان الجزيرة صوت لصالح جعل جزيرتهم ولاية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم أن هذا القرار يعود فقط للكونغرس الأمريكي الذي هو قادر قانونيا على تفعيله وإقراره.

وتم الاعتراف ببورتوريكو كأراضي أمريكية منذ عام 1898 ويعيش هناك سكان حاصلون على الجنسية الأمريكية، لكن لا يمكنهم التصويت في الانتخابات الرئاسية ولديهم ممثل واحد فقط يتمتع بحقوق تصويت محدودة في الكونغرس الأمريكي.

وهذه هي ليست المرة الأولى التي يقرر فيها سكان بورتوريكو الوضع السياسي لجزيرتهم خلال الاستحقاق الانتخابي. فقد صوت السكان آخر مرة للانضمام إلى الولايات المتحدة في عام 2017. ومع ذلك لم تدعم وزارة العدل الأمريكية التصويت في الكونغرس.