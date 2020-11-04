الاتحاد الأوروبي يأسف لمواصلة تركيا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ أسفه جراء إعلان تركيا تمديد مهمة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، محذرا من زيادة حدة التوترات في المنطقة، داعيا أنقرة إلى إنهاء الأعمال الأحادية الجانب في المنطقة.

أمستردام- سبوتنيك. وأفاد بيان نشر، عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، بأن "إعلان البحرية التركية من خلال الرسائل النصية البحرية (نافتكس)، بمواصلة أنشطة المسح الزلزالي، والذي يؤثر على المناطق البحرية اليونانية والقبرصية، أمر مؤسف للغاية، خاصة في ضوء المحاولات البناءة الجارية على جميع المستويات للحوار".

وتابع البيان، "للأسف، هذا سيخلق المزيد من التوترات وانعدام الثقة في المنطقة بدلاً من المساهمة في إيجاد الحلول الدائمة".

وأضاف "يعد الحوار بحسن نية والامتناع عن الإجراءات الأحادية من العناصر المهمة جدا لبيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط ​​وتطوير علاقة تعاونية بين بروكسل وأنقرة. كما يجب مناقشة الخلافات بين الطرفين".

ويذكر أن تركيا، قد أعلنت مؤخرا عن تمديد مهمة المسح الزلزالي التي تقوم بها سفينة "أوروتش رئيس" في شرقي البحر الأبيض المتوسط، إذ ترافق السفينتان العسكريتان "أطامان" و"جنكيز خان" "أوروتش رئيس" خلال أداء مهامها.