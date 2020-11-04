الجيش الكوري الجنوبي يعلن تفاصيل القبض على كوري شمالي

قالت هيئة الأركان المشتركة في كورويا الجنوبية إنه تم اعتقال رجل كوري شمالي، بعد عبوره الحدود الشرقية بين الكوريتين إلى كوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، فأن هناك احتمال أن يكون هذا الرجل قد سعى إلى الانشقاق واللجوء إلى الجنوب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "اعتقل جيشنا الرجل بأمان في حوالي الساعة 9:50 صباحًا، وبالتنسيق مع السلطات ذات الصلة سنجري تحقيقًا مع الرجل، بما في ذلك كيفية عبوره للحدود وما إذا كان ينوي الانشقاق إلى الجنوب".

وأضاف الجيش: "لم يتم الكشف عن تحركات غير عادية من قبل الجيش الكوري الشمالي".

ولفتت "يونهاب" إلى أنه "تم القبض على الرجل بعد أكثر من 10 ساعات من عبوره الحدود في بلدة "كوسونغ" بإقليم كانغ وون في وقت متأخر من أمس الثلاثاء".

وأضافت "تم رصد عبوره على معدات المراقبة في الجنوب، مما دفع الجيش إلى القيام بعمليات بحث مكثفة".

ولفتت الوكالة إلى أنه تم حجب هوية الرجل ولم يُعرَف ما إذا كان مدنيًّا أم عسكريًّا، لكن المسؤولين قالوا إنه لم يكن يرتدي الزي العسكري.

وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين إلى أنه تم وضع القوات في حالة التأهب المسماة "جيندو غيه"، التي يتم إصدارها لمواجهة أي تدخل محتمل للمقاتلين المسلحين من كوريا الشمالية، وأضافوا أنه سيتم رفع حالة التأهب في وقت لاحق بعد تحليل الوضع في الجبهة الأمامية في المناطق الأخرى.