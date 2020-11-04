"على طريقة ترامب".. شاب عشريني "مثير للجدل" يدخل الكونغرس الأمريكي... صور وفيديو

فاز شاب يحمل اسم، ماديسون كاوثورن، بالانتخابات في ولاية كارولينا الشمالية، ليكون أصغر شاب يدخل الكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة.

وحصد كاوثورن حوالي 54 ألف صوت، أمس الثلاثاء، ليحجز لنفسه المقعد الذي يمثل المنطقة 11 في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الشاب الأمريكي سيصبح أصغر عضو في الكونغرس وأصغر جمهوري ينتخب على الإطلاق في مجلس النواب.

واعتبرت الصحيفة أن الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاما فقط، "مثير للجدل" بسبب تصريحاته العنصرية، واعتبرت أنه محافظ جدا في عدد من القضايا تبدأ بقضية الإجهاض لتصل إلى قضايا العدالة العرقية.

From the bottom of my heart, Thank you.



All glory goes to God and I am excited to serve each and every member of this district. Thank you! pic.twitter.com/oFnizpzqVa — Madison Cawthorn (@CawthornforNC) November 4, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب المنتخب يتبع "نهج ترامب" على "تويتر"، من خلال رصد تغريدته الأولى بعد فوزه على منافسه الديمقراطي مو ديفيز، حيث كتب تغريدة بعد أن تأرجحت نتائج الانتخابات لصالحه: "ابكي أكثر يا ليب (قاصدا منافسه)".

Cry more, lib. — Madison Cawthorn (@CawthornforNC) November 4, 2020

وبلغ الشاب الأمريكي 25 عاما في أغسطس/ آب الماضي، واستوفى الحد الأدنى لسن الترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي، وأصبح اليوم أول شخص ولد في التسعينيات يتم انتخابه.

وتحدث كاوثورن، وهو مستثمر عقاري، في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في أغسطس/ آب، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية، عن المحن التي تغلب عليها بعد أن أصيب بشلل جزئي في حادث سيارة عام 2014، وقال: "إذا كنت تعتقد أن الشباب لا يستطيعون تغيير العالم، فأنت لا تعرف التاريخ الأمريكي".