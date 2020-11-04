موسكو: يجب ألا يتجاهل مجلس أوروبا التمييز ضد الروس في أوكرانيا ودول البلطيق

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه يجب على مجلس أوروبا ألا يغض الطرف عن التمييز ضد ملايين الروس والناطقين بالروسية في أوكرانيا ودول البلطيق.

وصرح الوزير الروسي خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الدورة الوزارية الـ 130 للجنة وزراء مجلس أوروبا اليوم الأربعاء:

"في أوكرانيا ودول البلطيق، يتم التمييز ضد الملايين لأنهم روس أو يتحدثون الروسية".

وشدد لافروف على أن "مئات الآلاف يعتبرون" غير مواطنين "ومحرومين من الحقوق الأساسية. ولا ينبغي لمجلس أوروبا أن يغض الطرف عن هذا الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين - فهذا يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه نظرا لسمعته".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في التاسع عشر من شهر أكتوبر الفائت، بأنها تأمل بأن تنتهي الفترة الصعبة في العلاقات مع مجلس أوروبا، وتدعو لإيلاء اهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيس قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينيتس: "لقد ساد التفكير السليم، فلنأمل بأن تنتهي هذه الفترة الصعبة، وأن تطوى تلك الصفحة".

وأوضح: "لدينا كل الفرص للمشاركة في تعاون إيجابي، لاستكمال جدول أعمالنا بقضايا مهمة من الناحية العملية لبلدنا".