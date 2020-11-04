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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مشاروات ثلاثية مع وزير الخارجية الأرمني زهراب ناتساكانيان والأذري جيحون بيراموف في موسكو، 12 أكتوبر 2020

    موسكو: يجب ألا يتجاهل مجلس أوروبا التمييز ضد الروس في أوكرانيا ودول البلطيق

    © Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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    قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه يجب على مجلس أوروبا ألا يغض الطرف عن التمييز ضد ملايين الروس والناطقين بالروسية في أوكرانيا ودول البلطيق.

    وصرح الوزير الروسي خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الدورة الوزارية الـ 130 للجنة وزراء مجلس أوروبا اليوم الأربعاء:

    مسيرة الوحدة في مدينة مينسك، بيلاروسيا، 6 سبتمبر 2020
    © Sputnik . Алексей Майшев Alexei Mayshev
    برلماني روسي: اقتراح مجلس أوروبا إنشاء هيئة للتحقيق في حقوق الإنسان في بيلاروسيا غير مقبول
    "في أوكرانيا ودول البلطيق، يتم التمييز ضد الملايين لأنهم روس أو يتحدثون الروسية".

    وشدد لافروف على أن "مئات الآلاف يعتبرون" غير مواطنين "ومحرومين من الحقوق الأساسية. ولا ينبغي لمجلس أوروبا أن يغض الطرف عن هذا الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين - فهذا يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه نظرا لسمعته".

    وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في التاسع عشر من شهر أكتوبر الفائت، بأنها تأمل بأن تنتهي الفترة الصعبة في العلاقات مع مجلس أوروبا، وتدعو لإيلاء اهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة.

    ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيس قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينيتس: "لقد ساد التفكير السليم، فلنأمل بأن تنتهي هذه الفترة الصعبة، وأن تطوى تلك الصفحة".

    وأوضح: "لدينا كل الفرص للمشاركة في تعاون إيجابي، لاستكمال جدول أعمالنا بقضايا مهمة من الناحية العملية لبلدنا".

    انظر أيضا:

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