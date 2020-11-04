وزير الداخلية: جميع المعتقلين في قضية الهجوم الإرهابي في فيينا من أصول مهاجرة

أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، اليوم الأربعاء، أن جميع المعتقلين الـ14 المشتبه بتورطهم في هجوم فيينا الإرهابي من أصول مهاجرة، مشيرا إلى أن بعضهم يحمل الجنسية النمساوية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "تم اعتقال أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة وجميعهم من أصول مهاجرة وبعضهم ليسوا مواطنين نمساويين. ويجري التحقيق معهم".

وشهدت فيينا، يوم الاثنين الماضي، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة بما فيها قرب أكبر كنيس في المدينة. ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وقتل المهاجم.

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، إن المهاجم كان من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

كما وقع هجوم داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أوقع ثلاثة قتلى وعدة جرحى، وألقى رجال الأمن القبض على المهاجم، حيث أصيب بجروح أثناء الاعتقال. وعثر الأمن لديه وثائق تبين أصله التونسي.