صحيفة: أمريكي يفوز بمقعد في مجلس النواب رغم وفاته بكورونا

وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه لن يواجه مسؤولو الانتخابات في ولاية نورث داكوتا مشاكل متعلقة بعدم اكتمال فرز الأصوات، مثل الكثير من الولايات الأمريكية، ولكن مشكلتهم هي فوز رجل متوفى بمقعد في مجلس النواب.

وذكرت أن ديفيد انداهل، قد توفي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن اسمه كان مدرجا بالفعل في أوراق الاقتراع، ولم تكن هناك وسيلة لإزالته.

وفي أعقاب وفاته، قال مسؤولو الانتخابات الأمريكية إنهم غير متأكدين بشأن الكيفية التي سوف يتعاملون بها في حال فوز انداهل.

ويشار إلى أن المرشح المتوفى، ديفيد انداهل، أصبح، اليوم، ضمن أعلى مرشحين حصولا على الأصوات في سباق مجلس النواب في المنطقة 8 بالولاية، حيث حصل على 35.5 % من الأصوات، حيث يفوز أعلى مرشحين اثنين حصولا على الأصوات بالمقاعد.