للمرة الثانية في يوم واحد... "تويتر" تقيد تغريدة ترامب عن الانتخابات الأمريكية

اتخذت منصة التدوين المصغر "تويتر" إجراءات مشددة وصارمة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تغريداته عن الانتخابات الأمريكية.

وحظرت تويتر تغريدة ترامب الأخيرة، التي اتهم فيه الديمقراطيين بتغيير وتزوير الأصوات، وقالت إنها قد تحوي معلومات مضللة وغير سليمة.

وكان ترامب قد قال إن النتائج بدأت تتغير في بعض الولايات بشكل مفاجئ، بعدما كان متقدما.

وأشار ترامب في مؤتمر صحفي إلى أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد أصوات الولايات بتلك الطريقة.

وتابع الرئيس الأمريكي، بقوله: "النتائج بدأت تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة".

وأكمل ترامب، قائلا: "رصدنا ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها".

كما قال ترامب أيضا عبر حسابه على موقع "تويتر": "كيف يحدث هذا في كل مرة يحسبون فيها الأصوات، كيف يمكن للأصوات أن تنقلب بتلك الطريقة بسبب الاقتراع عبر البريد".

وتابع، بقوله: "إنهم يدمرونها بالكامل (الانتخابات)، هل هذا هو التوقيت المناسب لتدميرها؟".

وكانت تويتر قد أطلقت مجموعة من الأدوات التحذيرية الجديدة لمكافحة أي محاولة لنشر معلومات مضللة عن الانتخابات الأمريكية أو نتائج مبكرة عنها.

وأوضحت "تويتر" أن تلك العلامات التحذيرية، ستشمل أيضا أية تغريدات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعلن نصره مثلا في الانتخابات أو أي من ذلك القبيل.

وسبق ووضعت تويتر، في وقت سابق من اليوم، علامة تحذيرية على تغريدة لترامب يتهم فيها الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.