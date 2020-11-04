وزير ألماني يدعو ترامب وبايدن لتقبل نتائج الانتخابات

أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يتقبل المشاركون في انتخابات الرئاسة الأمريكية النتائج عندما تظهر.

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن ألتماير، قوله في كلمة أمام منتدى أعمال: "من المرغوب فيه أن يتقبل كل المشاركين النتيجة"، مضيفا أن لديه ثقة في "أقدم ديمقراطية في العالم".

وتابع الوزير الألماني، قوله: "لن نعرف من الفائز حتى يستكمل فرز جميع الأصوات".

ومع استمرار عملية الفرز، احتدم الصراع في الانتخابات الأمريكية بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي وقت سابق، اتهم ترامب الديمقراطيين، بشكل خاطئ، بمحاولة سرقة الانتخابات، وأشار إلى أنه قد يلجأ إلى المحكمة لمنع ذلك.

وكان الرئيس ترامب أعلن، اليوم، فوزه على المرشح الديمقراطي بايدن في انتخابات الرئاسة، وذلك رغم عدم اكتمال النتائج من عدة ولايات متأرجحة يمكن أن تحسم السباق الانتخابي.

وقال ترامب لأنصاره في البيت الأبيض "بصراحة لقد فزنا".

ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وحتى الآن حصد ترامب بحسب وكالة "أسوشيتد برس" 213 صوتا، بينما بايدن حصد 238.