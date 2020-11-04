الدنمارك تعدم 17 مليون منك بسبب ظهور طفرة غريبة لكورونا بين القطعان... صور

أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد إعدام كامل قطيع المنك في البلاد، والذي يبلغ تعداده نحو 17 مليون، بعد انتشار طفرة غريبة من فيروس كورونا تنتقل من المنك إلى البشر، ما يشكل خطرا على أي لقاح محتمل في المستقبل.

وتشهد البلاد انتشارا لإصابات فيروس كورونا المستجد بين العاملين في مزارع المنك في البلاد، على الرغم من الأعداد الكثيرة من القطعان المصابة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن السلطات الصحية وجدت سلالات فيروسية في البشر وفي المنك أظهرت انخفاضًا في الحساسية تجاه الأجسام المضادة، مما قد يقلل من فعالية اللقاحات المستقبلية.

Denmark will cull its entire mink population of up to 17 million after a mutation of the coronavirus found in the animals spread to humans, the prime minister says https://t.co/iKnBvm7i1e pic.twitter.com/xtyDrT7pxw — Reuters (@Reuters) November 4, 2020

وأضافت رئيسة الوزراء: "إن تحور الفيروس في المنك قد يشكل خطرا على فعالية أي لقاح مستقبلي"، بحسب "رويترز".

وبدوره، وقال وزير الصحة الدنماركي، إن نحو نصف عدد المصابين في الدنمارك يقطنون في الشمال وتحديدا في مناطق مزارع المنك، وأكد أن المصابين التقطوا سلالة فيروسية ظهرت في هذه المزارع.

وبحسب المصادر، سجلت السلطات الصحية الدنماركية ظهور 5 سلالات جديدة للفيروس في مزارع المنك، بالإضافة إلى 12 سلالة بين البشر.

© AFP 2020 / MADS CLAUS RASMUSSEN صورة لبدء عمليات قتل حيوانات المنك في الدنمارك بإشراف جهات صحية

وتحتوي أغلب مناطق شمال الدنمارك الكثير من مزارع المنك، ويبلغ تعداد القطعان من 15 إلى 17 مليون، تنوي السلطات إعدامها على خلفية الجائحة.