بايدن يتقدم في ويسكونسن... وترامب يطالب بإعادة الفرز

أظهرت الإحصاءات تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب، في ولاية ويسكونسن، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حملة ترامب اعتزامها المطالبة بإعادة الفرز في تلك الولاية.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب إحصاءات شبكة "سي إن إن"، فإن بايدن حصل على 49.4% من الأصوات، مقابل 48.8% لترامب في الولاية التي تحظى بـ 10 أصوات في المجمع الانتخابي، وذلك عقب فرز 99 في المئة من الأصوات.

في المقابل طالبت الحملة الانتخابية لترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، بإعادة فرز الأصوات في الولاية التي أظهرت النتائج الأولية تقدم بايدن فيها.

وقال بيل ستبين مدير الحملة في بيان: "وردت تقارير عن مخالفات في عدة مقاطعات في ويسكونسن، مما يثير شكوكا جادة بشأن صحة النتائج" دون أن يذكر تفاصيل عن تلك التقارير.

وأضاف: "الرئيس تخطى بفارق كبير مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء وسنفعل ذلك على الفور".

وفي مؤتمر صحفي له، اليوم، قال ترامب، إن "النتائج بدأت في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة".

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55 في المئة من الأصوات.

وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، أعلن ترامب الفوز على المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، وذلك رغم عدم اكتمال النتائج في عدة ولايات متأرجحة يمكن أن تحسم السباق الانتخابي.