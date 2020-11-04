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    مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، 16 يونيو 2020

    ظريف يصل إلى فنزويلا مستهلا جولته في أمريكا اللاتينية

    © Sputnik . The Russian Ministry of Foreign Affairs
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    وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إلى فنزويلا المحطة الأولى من جولته في أمريكا اللاتينية.

    وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف بعد حضور اجتماع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
    بعد تصريحات ظريف... هل أغلقت إيران باب التفاوض في الملف النووي؟
    وذكرت قناة "العالم"، مساء اليوم الأربعاء، بأن جولة ظريف في أمريكا اللاتينية تشمل إلى جانب فنزويلا، بوليفيا وكوبا.

    وأفادت القناة بأن وزير الخارجية الفنزويلي قد أكد أنه استقبل نظيره الإيراني، وبأن اللقاءات بين مسؤولي البلدين من شأنها تعزيز الأخوة والتحالف الاستراتيجي بين الجانبين.

    وقال إن إيران وفنزويلا أظهرتا تضامنهما وشجاعتهما في مواجهة التهديدات والهجمات، وأن ظريف سيكون لديه برنامج عمل مكثف خلال إقامته في فنزويلا.

    وسبق للخارجية الإيرانية أن أوضحت، أول أمس الاثنين، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيقوم الثلاثاء بجولة في أمريكا اللاتينية تقوده إلى فنزويلا وبوليفيا وكوبا، وستكون زيارته لبوليفيا بهدف الحضور في مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد، لويس آريس.

    وأوضحت القناة الإيرانية أن كوبا وفنزويلا من بين الشركاء السياسيين لبلادها في منطقة أمريكا اللاتينية، التي تتمتع منذ فترة طويلة بتعاون سياسي واسع مع بعضها بعضا على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, فنزويلا, أمريكا اللاتينية, محمد جواد ظريف
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