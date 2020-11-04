ظريف يصل إلى فنزويلا مستهلا جولته في أمريكا اللاتينية

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إلى فنزويلا المحطة الأولى من جولته في أمريكا اللاتينية.

وذكرت قناة "العالم"، مساء اليوم الأربعاء، بأن جولة ظريف في أمريكا اللاتينية تشمل إلى جانب فنزويلا، بوليفيا وكوبا.

وأفادت القناة بأن وزير الخارجية الفنزويلي قد أكد أنه استقبل نظيره الإيراني، وبأن اللقاءات بين مسؤولي البلدين من شأنها تعزيز الأخوة والتحالف الاستراتيجي بين الجانبين.

وقال إن إيران وفنزويلا أظهرتا تضامنهما وشجاعتهما في مواجهة التهديدات والهجمات، وأن ظريف سيكون لديه برنامج عمل مكثف خلال إقامته في فنزويلا.

وسبق للخارجية الإيرانية أن أوضحت، أول أمس الاثنين، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيقوم الثلاثاء بجولة في أمريكا اللاتينية تقوده إلى فنزويلا وبوليفيا وكوبا، وستكون زيارته لبوليفيا بهدف الحضور في مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد، لويس آريس.

وأوضحت القناة الإيرانية أن كوبا وفنزويلا من بين الشركاء السياسيين لبلادها في منطقة أمريكا اللاتينية، التي تتمتع منذ فترة طويلة بتعاون سياسي واسع مع بعضها بعضا على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.