وكالة أمريكية: بايدن يفوز في المعركة الانتخابية بولاية ويسكونسن

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز في المعركة الانتخابية في ولاية ويسكونسن التي تعد 10 أصوات في المجمع الانتخابي.