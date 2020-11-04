"لم يسمح لنا بالحضور"... حملة ترامب الانتخابية ترفع دعوى لوقف فرز الأصوات

أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، أنها رفعت دعوى أمام محكمة ميتشغان لوقف فرز الأصوات في الولاية التي أظهرت النتائج الأولية تقدم بايدن فيها.

وقالت حملة ترامب، في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لم يسمح لممثلي حملة الرئيس ترامب بحضور عملية فرز الأصوات في العديد من مقرات الفرز وهو حق مكفول بموجب القانون".

Trump campaign statement on #Michigan lawsuit pic.twitter.com/T7FSfp3MVA — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

وأضاف بيان الحملة: "ولذا تقدمنا بدعوى أمام محكمة ميتشغان لوقف فرز الأصوات في الولاية حتى يتمكن ممثلونا من الحضور أثناء فرز الأصوات".

وأكد البيان مطالبته من الجهات القضائية "بإعادة فرز كل الأصوات التي تم إحصاؤها في غياب ممثلينا".

وتبين الإحصاءات الأخيرة تقدم طفيف لصالح منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن، لكن لا يزال من السابق لأوانه حسم النتيجة.

وتعتبر ولاية ميشيغان، ولاية حرجة في ساحة المعركة الانتخابية الأمريكية، حيث كان لها دور كبير في وصول ترامب إلى الرئاسة قبل أربع سنوات، إلى جانب ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، عن مشكلة تواجهها الانتخابات الأمريكية بسبب عمل بعضهم على إخفاء الكثير من أصوات الناخبين، على حد قوله.

وقال ترامب في تغريدتين متتاليتين على "تويتر"، تعليقا على نتائج التصويت في بعض الولايات الأمريكية: "إنهم يعملون بجد لإخفاء 500 ألف صوت أتقدم بها في بنسلفانيا، في أسرع وقت ممكن، وبالمثل ميشيغان وغيرها".

وبدوره، أعلن مقر المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن، فوزه في الانتخابات التي جرت بالأمس، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني في أمريكا.

وقال المحامي، بوب باور، مستشار مقر المرشح الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نحن فزنا في الانتخابات، وسندافع عن هذه الانتخابات".