دعا القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قوات الدفاع الجوي في بلاده إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو.

وفي مقطع فيديو منشور على حساب قناة "إيران إنترناشونال"، اليوم الأربعاء، قال حسين سلامي: "لتكن أيديكم دائما على الزناد، ترون العدو يهدد أحيانا".

وأضاف قائد الحرس الثوري، قائلا: "يجب أن نفرض سيطرتنا على العدو نفسيا وتقنيا وعملياتيا وتكتيكيا واستراتيجيا".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني، اليوم، عن إزاحة الستار عن منظومة صاروخية جديدة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، تمت إزاحة الستار عن منظومة آلية وذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ الباليستية البعيدة المدى لقوات الجو الفضاء التابعة لحرس الثورة".

وقال اللواء حسين سلامي، في كلمة له، إن "تحليق صواريخنا سيهز جسد العدو، وقوتها ستدفع العدو على التراجع"، مضيفا: "هذه الدعامة القوية هي خيمة الردع والدفاع المطمئن عن نظامنا وقوة هائلة تظهر إرادة النظام السياسية للعدو وتفرض عليه إذا لزم الأمر".

وكان سلاح الجو الإيراني قد أعلن أن قاذفاته تمكنت من تدمير أهداف افتراضية للأعداء في مناورة "فدائيو الولاية".

قائد #الحرس_الثوري_الإيراني مخاطبا الدفاع الجوي:

لتكن أيديكم دائما على الزناد pic.twitter.com/wwXgg8SJQR — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 4, 2020

​وقال العميد طيار فرهاد كودرزي، المتحدث باسم مناورات "فدائيو الولاية" في نسختها التاسعة، إنه في "اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات شاركت قاذفات ومقاتلات من طراز "إف 4" بتدمير الأهداف الافتراضية للأعداء".

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها مستعدة لمواجهة أي تهديد والتصدي له، مشددة على أنها ملتزمة بتلبية أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.