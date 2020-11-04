قاليباف: المسؤولون عن جرائم "داعش" أمريكا والصهاينة 

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المسؤول المباشر عن جميع جرائم تنظيم "داعش" هم المؤسسون القتلة الأمريكيون والصهاينة والممولون للتنظيم والداعمون له في المنطقة.

وأوضحت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، أن قاليباف قدم التعازي في مصرع عدد من أفراد الشعب الأفغاني في الحادث الإرهابي الذي وقع فجر اليوم.

وأوضح أن "المسؤول المباشر لجميع جرائم داعش، هم المؤسسون القتلة الأمريكيون والصهاينة والممولون له في المنطقة وحماته، وأي خطوة في مسار تقوية أي من هؤلاء المجرمين يعد معاداة لاستقرار ورخاء وسلام المنطقة".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني:

إن جريمة داعش ضد أبناء أفغانستان قد آلمت قلوبنا جميعا، لكننا نأمل بأن يقتلع الشباب الأفغاني الأبي والمجاهد تاليا جذور المؤسسين والضالعين والمنفذين والداعمين للإرهاب والاحتلال في أفغانستان.

وكانت قناة "1 تي في نيوز"، قد أفادت بوقوع انفجار، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة خان آباد، أثناء جمع الخردة المعدنية في مبنى فارغ.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية، بمقتل 6 وإصابة 14 بانفجار في قندوز الأفغانية.