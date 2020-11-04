النفط يرتفع 4% بعد زعم ترامب الفوز في الانتخابات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط 4 % تقريبا، اليوم الأربعاء، بعدما زعم الرئيس دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات، وبعد بيانات أظهرت نزولا كبيرا في مخزونات الخام الأمريكية، فإن النفط ارتفعت أسعاره بنسبة 4 %.

ويعتبر فوز ترامب داعما للنفط بسبب العقوبات على إيران، ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية التي تقودها السعودية لدعم الأسعار.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة بزيادة 1.49 دولار، بما يعادل أربعة في المئة، إلى 39.15 دولار للبرميل، في حين جرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.52 دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 41.23 دولار.

ومدد كلا الخامين القياسيين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي، إذ سبب الإعصار زيتا انخفاضا للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.

وتدعمت أسعار النفط أيضا باحتمالات دراسة منتجي أوبك وروسيا تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي، من يناير/كانون الثاني، في ظل تقويض الموجة الثانية من فيروس كورونا، تعافي طلب الوقود.

وفي وقت سابق، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على تقليص حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا، ابتداء من يناير.