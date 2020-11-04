بايدن يعلن في خطاب حصوله على الأصوات الكافية للفوز برئاسة أمريكا

أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه ربح عددا كافيا من الأصوات في الولايات للفوز بالرئاسة.

وقال بايدن في خطاب تداولته وسائل الإعلام الأمريكية: "من الواضح أننا ربحنا عددا كافيا من الولايات للفوز بالرئاسة"، مضيفا أنه "سيفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة".

ورفض بايدن إعلان فوزه رسميا بمنصب رئيس الجمهورية، لكنه أكد أنه يبلي بشكل جيد، مشيرا إلى أنه فازبـ 78% من أصوات البريد في بنسلفانيا.

وأضاف المرشح الديمقراطي في خطابه قائلا: "واثق من خروجنا جميعا كمنتصرين"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك ولايات حمراء وزرقاء وإنما أمريكية".

وحول سياساته حال فوزه بالرئاسة، قال بايدن "سنتوقف عن معاملة خصومنا كأعداء، بعد الانتخابات سنتجاوز تصريحات الحملات الانتخابية".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حصل على 248 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، البالغة 538، فيما حصل الرئيس والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على 214 صوتا من الناخبين الكبار.

وكل مرشح بحاجة إلى نيل 270 من أصوات المجمع الانتخابي حتى يفوز بالانتخابات، وهو ما لم يبلغه أي من المرشحين، حتى الآن، وسط منافسة محمومة.

والقاعدة المعمول بها في أغلب الولايات الأمريكية هي أن الفائز يحصل كل شيء، وبالتالي فإن الحزب الذي يفوز بأغلبية الأصوات في ولاية ما ينتهي به الأمر إلى أخذ كافة مقاعد المندوبين في تلك الولاية.