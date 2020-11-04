للمرة الثانية.... وزير الخارجية الألماني يدخل الحجر الصحي

دخل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في حجر صحي للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة بسبب مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الخارجية الألمانية أعلنت أن الاختبار الأول الذي خضع له الوزير جاءت نتيجته سلبية، مشيرة إلى أن ماس سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.

ووقعت مخالطة هايكو ماس، مساء أول أمس الاثنين، مع مشارك في وفد أجنبي، في وقت ذكرت الوزارة أن ميشائيل روت، وكيل الوزارة، كان حاضرا، أيضا، وأنه تم الالتزام أثناء ذلك بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية.

وقالت الوزارة إنه لم يتم إخطارها بالنتيجة الإيجابية لهذا المشارك إلا اليوم.

يشار إلى أن هايكو ماس شارك، صباح اليوم، في اجتماع لمجلس الوزراء، لكنه ألغى حضورا مشتركا مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر صحفي.

سبق لوزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن دخل في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في حجر لمدة 11 يوما، بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا، ولم تمر خمسة أسابيع على إنهائه هذا العزل الذاتي.

وتكرر في ألمانيا خلال الشهور الماضية دخول أعضاء في مجلس الوزراء الألماني في حجر بسبب الفيروس، وكان وزير الصحة ينس شبان، أول عضو في مجلس الوزراء يصاب بفيروس كورونا.