كوريا الجنوبية: هدفنا نزع "نووي" جارتنا الشمالية بغض النظر عن الفائز برئاسة أمريكا

صرح مستشار الأمن الوطني في كوريا الجنوبية "سوه هون" اليوم الأربعاء إن هدف الحكومة الكورية الجنوبية الثابت هو تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، سواء فاز الحزب الجمهوري أو الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن "سوه" تصريحات أدلى بها في جلسة التدقيق البرلماني على المكتب الرئاسي، أكد خلالها: "ينبغي علينا أﻻ نؤخر المضي قدمًا نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية بما أن العلاقات بين الكوريتين كانت متوترة منذ فترة طويلة".

وأضاف "سوه": "مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة نظام سلام بالتعاون الوثيق مع حليفنا الأمريكي".

وفي غضون ذلك، أجاب "سوه" عن سؤال النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "جو سونغ-ريه": "هل لديكم خطة استجابة مُعدة مسبقًا، أيًّا كان المرشح الذي سيتم انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟"، قائلًا: "بذلنا قصارى جهدنا لإعداد خطة استجابة".

وشدد "سوه" على أن نزع السلاح النووي (من كوريا الشمالية) في المستقبل القريب هي مهمة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسنواصل التواصل مع الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال لتحقيق هذا الهدف".