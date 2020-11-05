معاهدة بين باكستان والبوسنة لعودة المهاجرين غير الشرعيين

وقعت باكستان على اتفاقيتين مع البوسنة والهرسك لتعزيز التعاون العلمي وعودة المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت وكالة "واس" إن مراسم التوقيع على الاتفاقيتين في إسلام آباد تمت بحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش الذي يزور باكستان حالياً.

يشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الأولى الخاصة بعودة المهاجرين غير الشرعيين ، فسيتم إعادة عدد كبير من المهاجرين الباكستانيين المقيمين في البوسنة والهرسك بصفة غير شرعية.

وتختص الاتفاقية الثانية بعمل البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في المجال العلمي، وهو ما أكده عمران خان، بقوله إن زيارة جعفروفيتش الحالية إلى باكستان ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قد توجه بالشكر إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العام الماضي، لاستضافة تركيا أكبر عدد لاجئين في العالم.

وأكد خان خلال لقاء جمعه بأردوغان، في جنيف أثناء مشاركتهم في المنتدى العالمي للاجئين، على تقدير باكستان لدعم أنقرة لها فيما يخص نزاع كشمير.